Leeds-Fulham: formazioni (sabato, ore 16:00), quote, pronostici

Marcelo Bielsa punta tutto sul campionato, anche se è da vedere cosa deciderà di fare in FA Cup. Di certo la coppa di lega non gli interessava visto che ha cambiato 11 uomini rispetto alla formazione che aveva impegnato severamente il Liverpool. Il Fulham invece ha passato il turno ma facendo un turnover meno massiccio.

Ultime Notizie dalla rete : Leeds Fulham Leeds-Fulham: formazioni (sabato, ore 16:00), quote, pronostici Infobetting Classifica marcatori ponderata estero 17/09: Salah è il primo leader di Premier League

Primo appuntamento stagionale con la classifica marcatori ponderata di Premier League e Liga che si propone di valutare il peso di un gol a seconda dell’importanza rispetto al risultato nel momento in ...

Inghilterra, Coppa di Lega: avanza Ancelotti, fuori il Leeds di Bielsa

Subito fuori il Leeds di Marcelo Bielsa dalla coppa di lega inglese: dopo l'1-1 in extremis nei tempi regolamentari, la squadra del tecnico argentino ha poi ceduto ai rigori contro l'Hull City. Everto ...

Coppa di Lega: Everton avanti, fuori il Leeds

Everton West Bromwich, Fulham, Brentford e Hull City superano il secondo turno della Coppa di Lega inglese. La formazione di Ancelotti ha battuto 3-0 il Salford, squadra che milita nella League Two. H ...

