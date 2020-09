Lecce | Corvino | “Stiamo mettendo tutto al posto giusto | ecco la strategia Mercato? Ho la mia idea”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Vogliamo costruire al meglio il clubtutte le pedine al.Serie B, cerimonia a Pisa:il calendario 2020-21, apre Monza-Spal. Il…Queste le parole del direttore dell'area tecnica delPantaleo, intervenuto in merito ai più importanti temi legati all’attualità della compagine salentina. In modo particolare l'ex dirigente di Fiorentina e Bologna ha spiegato in conferenza stampa le difficoltà di questa particolare sessione di calcio: “Ci sono ancora due settimane prima del gong finale del calcio. Direi ancora abbastanza, tenendo conto che gran parte delle operazioni si fanno nel rush finale Noi, nonostante ...

LECCE - Questa mattina il direttore generale dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha presentato alla stampa due dei cinque nuovi acquisti in casa giallorossa. Dopo l’attaccante Coda, ex Bene ...“La maggior parte delle operazioni di calciomercato si fanno sempre nel finale, tra tante difficoltà, stiamo riuscendo inserire le giuste pedine nei reparti in cui scarseggiano per fare sì che il mist ...Il ds Corvino guarda all’estero ed è pronto a regalare al Lecce il gioiello sudamericano: dall’Argentina sono certi, giallorossi in agguato L’amara retrocessione, con la voglia di ripartire subito ben ...