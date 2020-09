Le sfide da far tremare i polsi del piano italiano per il Recovery Fund (Di venerdì 18 settembre 2020) Molto inchiostro è stato impiegato negli ultimi giorni per confrontare il dettagliato piano francese di rilancio economico con l’elenco sterminato e informe di progetti proposti dalle varie amministrazioni pubbliche per il piano italiano che consentirà di accedere ai fondi previsti dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF).Un paragone certamente impietoso ma che tuttavia rischia di essere fuorviante. In primo luogo perché, a differenza del documento francese, il secondo era un documento interno non destinato ad essere reso pubblico. Ma soprattutto il piano France Relance, pubblicato il 3 settembre dopo un percorso articolato di alcuni mesi e che punta ad essere finanziato solo per il 40% con fondi europei, nasce in una prospettiva in larga parte autonoma e ben più ampia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Molto inchiostro è stato impiegato negli ultimi giorni per confrontare il dettagliatofrancese di rilancio economico con l’elenco sterminato e informe di progetti proposti dalle varie amministrazioni pubbliche per ilche consentirà di accedere ai fondi previsti dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF).Un paragone certamente impietoso ma che tuttavia rischia di essere fuorviante. In primo luogo perché, a differenza del documento francese, il secondo era un documento interno non destinato ad essere reso pubblico. Ma soprattutto ilFrance Relance, pubblicato il 3 settembre dopo un percorso articolato di alcuni mesi e che punta ad essere finanziato solo per il 40% con fondi europei, nasce in una prospettiva in larga parte autonoma e ben più ampia ...

