Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare | “deciso peggioramento” nei prossimi giorni

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, sabato 19 settembre, e nei, fino a giovedì 24: il bollettino fornito dal Serviziodell’Aeronautica. Domani al Nord molte nubi compatte sulle zone alpine e prealpine con deboli rovesci e temporali sulle relative aree centroccidentali, ma con fenomeni in riduzione dalla serata; in mattinata atteso qualche piovasco anche sulle pianure comprese tra piemonte occidentale e lombardia orientale. Altrove cielo sereno o caratterizzato dal transito di spesse velature, ma con nubi piu’ consistenti in intensificazione da fine giornata a ridosso delle aree pedemontane piemontesi. Centro e Sardegna: bel tempo con innocui passaggi di nubi alte e sottili, più spesse a tratti. Sud e Sicilia: ancora residui addensamenti accompagnati ...