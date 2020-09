"Le mie sorelle sono contente...?" ​La strana frase di Beatrice Valli - (Di venerdì 18 settembre 2020) Novella Toloni Dopo aver svelato di essere incinta del suo primo figlio i fan hanno notato l'assenza social di Beatrice e Eleonora. Le sorelle di Ludovica non si sono "espresse" sul lieto annuncio e i dubbi su dissapori tra loro serpeggiano "Ma la Bea non ha neanche accennato al fatto se è felice della tua gravidanza?", "Ma nemmeno Eleonora si è espressa? Bah". sono solo alcuni dei commenti irriverenti che i fan di Ludovica Valli le hanno scritto nelle ultime ore. Dopo l'annuncio della sua prima gravidanza la bella influencer, oltre alle decine di messaggi di auguri, è stata tempestata di domande sulla mancata reazione delle sorelle al lieto annuncio. Roba da far insospettire anche il meno sospettoso. nodo 1880108 E così, in poche ore, si è ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Novella Toloni Dopo aver svelato di essere incinta del suo primo figlio i fan hanno notato l'assenza social die Eleonora. Ledi Ludovica non si"espresse" sul lieto annuncio e i dubbi su dissapori tra loro serpeggiano "Ma la Bea non ha neanche accennato al fatto se è felice della tua gravidanza?", "Ma nemmeno Eleonora si è espressa? Bah".solo alcuni dei commenti irriverenti che i fan di Ludovicale hanno scritto nelle ultime ore. Dopo l'annuncio della sua prima gravidanza la bella influencer, oltre alle decine di messaggi di auguri, è stata tempestata di domande sulla mancata reazione delleal lieto annuncio. Roba da far insospettire anche il meno sospettoso. nodo 1880108 E così, in poche ore, si è ...

bx1ale_cia : @FartFromAmerika Vivo di emozioni, le mie amicizie sono sacre.. Le mie amiche sono le sorelle con non ho mai avuto. Il resto è un contorno - ilsovranista78 : Oggi discussione a pranzo con le mie sorelle e mia madre sui seguenti termini/temi:progressista=bene,conservatore=f… - sighrainr : Mi mancano quelle sere in cui mentre mia mamma preparava la cena io e le mie sorelle guardavamo Scooby Doo sul divano... - T0MMYBLS : @indrablss però tipo tutti gli altri che sono delle mie sorelle so sottolineati - Lady_Panda_B : Infatti io stavo pensando di ingraziarmi gli Dei sacrificando le mie due sorelle che hanno un iphone di ultima gene… -

Ultime Notizie dalla rete : mie sorelle "Le mie sorelle sono contente...?" La strana frase di Beatrice Valli ilGiornale.it Cristiana Pedersoli, figlia Bud Spencer/ “Non era solo un attore ma un personaggio”

Negli studi di “Oggi è un altro giorno” c’è Cristiana Pedersoli la primogenita del mitico Bud Spencer. La figlia del noto attore italiano ha scritto un libro dal titolo “Bud, un gigante per papà”, in ...

"Le mie sorelle sono contente...?" La strana frase di Beatrice Valli

"Ma la Bea non ha neanche accennato al fatto se è felice della tua gravidanza?", "Ma nemmeno Eleonora si è espressa? Bah". Sono solo alcuni dei commenti irriverenti che i fan di Ludovica Valli le hann ...

A Diritto e Rovescio va in scena il festival dell'omofobia: "Un figlio gay? È una sfortuna"

Parole che sembrano uscite dal Medioevo, un'ignoranza e una cattiveria davvero sconcertanti: a Diritto e Rovescio, trasmissione di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio, si sente la necessità di invitare ...

Negli studi di “Oggi è un altro giorno” c’è Cristiana Pedersoli la primogenita del mitico Bud Spencer. La figlia del noto attore italiano ha scritto un libro dal titolo “Bud, un gigante per papà”, in ..."Ma la Bea non ha neanche accennato al fatto se è felice della tua gravidanza?", "Ma nemmeno Eleonora si è espressa? Bah". Sono solo alcuni dei commenti irriverenti che i fan di Ludovica Valli le hann ...Parole che sembrano uscite dal Medioevo, un'ignoranza e una cattiveria davvero sconcertanti: a Diritto e Rovescio, trasmissione di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio, si sente la necessità di invitare ...