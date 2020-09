“Le donne grasse europee sono “pesca facile””. Così i trafficanti invogliano gli immigrati a partire (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set – Immigrare è facile, immigrare è bello. In Europa vi attende una vita migliore fatta di soldi e donne disponibili. E’ questa la comunicazione social delle decine di pagine della rete “Haraga”, indirizzata ai giovani ragazzi nordafricani (principalmente algerini e tunisini in questo caso) pronti a trasformarsi in “migranti” e a sbarcare illegalmente in Italia o in Spagna. Questa volta il post pubblicato da una di queste paginerisulta ancora più forte ed esplicito. La foto di una ragazza bionda e in carne, probabilmente seduta sulla metro in una qualche nazione europea (le scritte sono in spagnolo) è accompagnata da questa didascalia: “Grassa o come diciamo noi “harragas” in esilio “pesca facile”. Spesso non sposata e sola nella sua vita. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set – Immigrare è facile, immigrare è bello. In Europa vi attende una vita migliore fatta di soldi edisponibili. E’ questa la comunicazione social delle decine di pagine della rete “Haraga”, indirizzata ai giovani ragazzi nordafricani (principalmente algerini e tunisini in questo caso) pronti a trasformarsi in “migranti” e a sbarcare illegalmente in Italia o in Spagna. Questa volta il post pubblicato da una di queste paginerisulta ancora più forte ed esplicito. La foto di una ragazza bionda e in carne, probabilmente seduta sulla metro in una qualche nazione europea (le scrittein spagnolo) è accompagnata da questa didascalia: “Grassa o come diciamo noi “harragas” in esilio “pesca facile”. Spesso non sposata e sola nella sua vita. ...

