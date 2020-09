Lazio, Lotito: “Vogliamo fare meglio dell’anno scorso, abbiamo un obiettivo. Mercato? Rispondo così” (Di venerdì 18 settembre 2020) Parla Claudio Lotito.Il patron della Lazio, al termine della presentazione della squadra femminile - che si è tenuta tra le mura della Rinascente della Capitale -, ha parlato della prima squadra tra Mercato e obiettivi futuri: "Vogliamo cercare di fare il meglio possibile, non giochiamo da soli e ci sono fattori imponderabili. L’anno scorso sicuramente avevamo una condizione per pretendere qualcosina in più ma poi ci siamo accontentati. In questa prossima stagione cercheremo di fare tesoro dell’esperienza maturata e soprattutto di integrare nuove figure che possono dare un valore aggiunto alla squadra".CalcioMercato Lazio, Tare annuncia: “Acerbi rinnoverà nei prossimi giorni”. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020) Parla Claudio.Il patron della, al termine della presentazione della squadra femminile - che si è tenuta tra le mura della Rinascente della Capitale -, ha parlato della prima squadra trae obiettivi futuri: "Vogliamo cercare diilpossibile, non giochiamo da soli e ci sono fattori imponderabili. L’annosicuramente avevamo una condizione per pretendere qualcosina in più ma poi ci siamo accontentati. In questa prossima stagione cercheremo ditesoro dell’esperienza maturata e soprattutto di integrare nuove figure che possono dare un valore aggiunto alla squadra".Calcio, Tare annuncia: “Acerbi rinnoverà nei prossimi giorni”. ...

