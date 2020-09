Lavoro: un milione di contratti a termine in meno nel privato. Ma a tanti il reddito di cittadinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel privato si contano 1 milione e 112 mila rapporti di Lavoro in meno nel secondo trimestre del 2020 in confronto all'anno prima, considerando anche il Lavoro in somministrazione e intermittente. Così la nota congiunta Istat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal relativa alle tendenze dell'occupazione nel secondo trimestre 2020 Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 settembre 2020) Nelsi contano 1e 112 mila rapporti diinnel secondo trimestre del 2020 in confronto all'anno prima, considerando anche ilin somministrazione e intermittente. Così la nota congiunta Istat, ministero del, Inps, Inail e Anpal relativa alle tendenze dell'occupazione nel secondo trimestre 2020

ignaziocorrao : Si può fare meglio sul fronte lavoro, certo. 200k contratti di lavoro sono però quasi 1/5 dei percettori e, specia… - FirenzePost : Lavoro: un milione di contratti a termine in meno nel privato. Ma a tanti il reddito di cittadinanza - simcad93 : RT @ultimenotizie: Nel privato si contano 1 milione e 112 mila rapporti di lavoro in meno nel secondo trimestre del 2020 in confronto all'a… - Ultron65 : RT @Agenzia_Ansa: Giù i #contratti a termine, oltre un milione in meno. I dati del secondo trimestre del 2020 colpito dalla emergenza #coro… - Alien1it : Lavoro: oltre un milione in meno di contratti a tempo nel privato.>Ottobre è qui. - Economia - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro milione Lavoro: oltre un milione in meno di contratti a tempo nel privato ANSA Nuova Europa Galizia e Cassese: «Orgogliosi per fondi Governo per rigenerazione olivicola»

«La Puglia dispone di un patrimonio storico inestimabile, che è stato messo a dura prova negli ultimi anni nella sua punta di diamante: la produzione olivicola. Accogliamo con immensa gioia la conferm ...

Regno Unito, misure restrittive per 10 milioni di persone: "Rischiamo di chiudere di nuovo tutto"

Uk, misure restrittive per 10 milioni di persone: "Se casi non scendono rischiamo di chiudere tutto" Nel Regno Unito torna l'incubo di un nuovo lockdown per contenere l'emergenza Coronavirus dopo l'im ...

Appello dell’industria turistica all’Ue: stop alle quarantene, sì a protocolli di test comuni

Sostituire le quarantene con un protocollo di test comuni in Europa: questo l’appello rivolto da 25 associazioni di viaggio e sindacati del settore turismo di tutta Europa, per la prima volta insieme ...

«La Puglia dispone di un patrimonio storico inestimabile, che è stato messo a dura prova negli ultimi anni nella sua punta di diamante: la produzione olivicola. Accogliamo con immensa gioia la conferm ...Uk, misure restrittive per 10 milioni di persone: "Se casi non scendono rischiamo di chiudere tutto" Nel Regno Unito torna l'incubo di un nuovo lockdown per contenere l'emergenza Coronavirus dopo l'im ...Sostituire le quarantene con un protocollo di test comuni in Europa: questo l’appello rivolto da 25 associazioni di viaggio e sindacati del settore turismo di tutta Europa, per la prima volta insieme ...