Lavoro: Umana, al via campagna recruiting per oltre 200 figure assistenza alla persona (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Labitalia) - L'area specialistica servizi alla persona di Umana ha attivato una campagna di recruiting per la ricerca di oltre 200 figure. Assistenti agli anziani, assistenti alla famiglia, colf, accompagnatori, operatori per persone non autosufficienti e per soggetti con difficoltà. Non solo badanti, ma operatori per la cura della persona, in grado di gestire situazioni di disagio fisico e psicologico, in convivenza con l'assistito, fornendo supporto durante le attività quotidiane e quelle domestiche. Un'assistenza tagliata su misura, con al centro il tema della sicurezza. Le esigenze delle famiglie italiane, infatti, risultano sempre più complesse e delicate, in particolar modo in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Labitalia) - L'area specialistica servizidiha attivato unadiper la ricerca di200. Assistenti agli anziani, assistentifamiglia, colf, accompagnatori, operatori per persone non autosufficienti e per soggetti con difficoltà. Non solo badanti, ma operatori per la cura della, in grado di gestire situazioni di disagio fisico e psicologico, in convivenza con l'assistito, fornendo supporto durante le attività quotidiane e quelle domestiche. Un'tagliata su misura, con al centro il tema della sicurezza. Le esigenze delle famiglie italiane, infatti, risultano sempre più complesse e delicate, in particolar modo in ...

ColucciLc : RT @Lucy63662721: Grazie a tutti ?? Ma credo di aver bisogno di pace per la mia mente e di un po' di gocce di tranquillante.. Volevo tornar… - senkanokoi : @solarspunk si ecco it sounds weird io ho sempre saputo che al massimo li pagano in base ai frame/al lavoro fatto (… - seideegiapulp : #Costituzione #Referendum #IoVotoNO #Day32 (*) - [...] Conoscere e difendere l’impianto solidaristico ed egalitari… - LaVolage : RT @CharlyMatt: Io ogni tanto vedo offerte di lavoro così indegne che mi piacerebbe candidarmi solo per presentarmi al colloquio e dire: ma… - ResiannaM : RT @CharlyMatt: Io ogni tanto vedo offerte di lavoro così indegne che mi piacerebbe candidarmi solo per presentarmi al colloquio e dire: ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Umana Lavoro: Umana, al via campagna recruiting per oltre 200 figure assistenza alla persona Il Tempo Oxfam, 1.300 studenti online per la Marcia per i Diritti Umani 2020

Sostenere una ripresa della scuola il più inclusiva possibile, dopo mesi di chiusura in cui molti ragazzi, sono rimasti indietro per le mille difficoltà imposte dalla didattica a distanza o non si son ...

Maurizio Baglini con la "Nona" di Beethoven al Pergolesi di Jesi

JESI - Il tema “Tu sei meraviglia” che contrassegna il programma del XX° Pergolesi Spontini Festival ha venerdì 19 settembre al Teatro Pergolesi di Jesi (ore 21) un riscontro di palcoscenico di emozio ...

Sessant’anni di Roma ’60, il via alle celebrazioni: scoperta una targa dove tutto iniziò

ROMA - Una targa in memoria di quel giorno di sessanta anni fa in cui si aprirono le prime Paralimpiadi della storia. A scoprirla, nell'impianto romano dell'Acqua Acetosa, nello stadio oggi intitolato ...

Sostenere una ripresa della scuola il più inclusiva possibile, dopo mesi di chiusura in cui molti ragazzi, sono rimasti indietro per le mille difficoltà imposte dalla didattica a distanza o non si son ...JESI - Il tema “Tu sei meraviglia” che contrassegna il programma del XX° Pergolesi Spontini Festival ha venerdì 19 settembre al Teatro Pergolesi di Jesi (ore 21) un riscontro di palcoscenico di emozio ...ROMA - Una targa in memoria di quel giorno di sessanta anni fa in cui si aprirono le prime Paralimpiadi della storia. A scoprirla, nell'impianto romano dell'Acqua Acetosa, nello stadio oggi intitolato ...