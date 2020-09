L’assurdo fumetto che celebra Zaia distribuito nelle scuole del Veneto

Leggi su wired

(Di venerdì 18 settembre 2020) (foto da Twitter)Ci sono il mago, la dottoressa e Leo il leone. Ma anche il governatore, l’esploratrice e il principe. Sono solo alcuni dei personaggi di Diversamente, la storia a fumetti che compone un diario scolasticodalla regione a tutti bambini degli istituti primari in. Negli anni scorsi grazie a questa iniziativa i bambini avevano potuto scoprire province e monumenti storici; quest’anno invece attraverso supereroi mascherati, fate, elfi e principi scopriranno in che modo la regione ha affrontato l’epidemia di coronavirus. (o meglio, per dirla con le parole del diario: in che modo il “Reha lottato contro il nemico invisibile”).Nemmeno a dirlo, la Regionee i suoi vertici ne escono ...