L’artista Banksy perde il copyright | “Niente diritti agli anonimi”

Banksy ha perso il copyright sul suo lavoro più famoso e rischia di perdere i diritti su tutte le sue opere: i giudici europei hanno infatti stabilito che il celebre "Lanciatore di fiori", apparso su un muro di Gerusalemme nel 2005, non può essere attribuito con certezza a un artista che si rifiuta di rivelare la sua identità. Proprio l'identità di Banksy è uno dei segreti meglio custoditi del mondo. Il punto centrale, rimane comunque il fatto che l' artista "abbia scelto di rimanere anonimo", rendendo di fatto impossibile "individuarlo al di là di ogni dubbio come il proprietario di quei lavori".

