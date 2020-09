L’appello dei movimenti africani: lo sviluppo dell’Africa passa per la sovranità monetaria ed economica del continente (Di venerdì 18 settembre 2020) Rilanciamo volentieri questo appello dei movimenti africani per la sovranità monetaria ed economica del continente: “Mentre, finora, l’Africa è stata risparmiata dai peggiori effetti sulla salute pubblica della pandemia COVID-19, la conseguente chiusura economica ha portato a chiara luce le deficienze economiche e le vulnerabilità strutturali dell’Africa. Da continente ricco di risorse, l’Africa ha la capacità di fornire una qualità di vita dignitosa a tutti i suoi abitanti. L’Africa è in grado di offrire servizi pubblici universali, quali ad esempio l’assistenza sanitaria e l’istruzione, e di garantire occupazione per le persone le quali vogliono lavorare, assicurando al ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 18 settembre 2020) Rilanciamo volentieri questo appello deiper la sovranitàeddel: “Mentre, finora, l’Africa è stata risparmiata dai peggiori effetti sulla salute pubblica della pandemia COVID-19, la conseguente chiusuraha portato a chiara luce le deficienze economiche e le vulnerabilità strutturali dell’Africa. Daricco di risorse, l’Africa ha la capacità di fornire una qualità di vita dignitosa a tutti i suoi abitanti. L’Africa è in grado di offrire servizi pubblici universali, quali ad esempio l’assistenza sanitaria e l’istruzione, e di garantire occupazione per le persone le quali vogliono lavorare, assicurando al ...

UNHCRItalia : #Moria: 12.000 richiedenti asilo, la metà dei quali donne e bambini, sono senza un riparo a causa degli incendi che… - Capezzone : +++Agenzia Quasivero, ultim’ora+++ Tracce di vita su #Venere. La prima reazione dei Cinquestelle: “Basta paradisi f… - FidanzaCarlo : Ringraziamo forze dell’ordine e #Questura di #Milano per lo sgombero dell’ex asilo di via #Verro, dopo quasi quattr… - CameranMax : RT @sirvius022: La Bellanova ne spara un'altra: lancia l'appello ai supermercati di alzare i prezzi dei prodotti made in Italy per segnalar… - Inverno_72 : RT @sirvius022: La Bellanova ne spara un'altra: lancia l'appello ai supermercati di alzare i prezzi dei prodotti made in Italy per segnalar… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello dei Metro senza ascensori. A Milano la petizione: «Linea rossa inaccessibile» Buone Notizie