L’anticipazione di ESPN | Antetokounmpo è di nuovo l’MVP della NBA

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 settembre 2020) Giannis Antetokoumpo ha vinto il suo secondo titolo MVP consecutivo. Ad annunciarlo è stato Adrian Wojnarowski, giornalista di. Nei giorni scorsi erano rimbalzate voci sul possibile MVP, una serrata sfida a distanza vedeva protagonisti il greco e il solito LeBron James, contornati da tanti altri cestisti. Come aveva preannunciato la lega, sono state considerate soltanto le gare precedenti allo stop dovuto al Covid19, in modo da non penalizzare quei giocatori le cui squadre non hanno preso parte alla bolla di Orlando. Per Antetokoumpo si tratta del secondo titolo da miglior giocatore consecutivo, probabilmente l’ultimo con la casacca dei Bucks. Milwaukee’s Giannishas won his second consecutive MVP award, sources tell. — Adrian Wojnarowski (@woj) September 18, ...