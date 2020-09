L’ambasciatore del Canada in visita all’azienda trevigiana Lobomar (Di venerdì 18 settembre 2020) Il connubio diplomatico tra Italia e Canada è un discorso consolidato che tutti i problemi che si sono presentati negli ultimi tempi hanno rafforzato invece di scalfire. Recentemente come riportato anche dal Giornale Doplomatico, l’Ambasciatore canadese in Italia, Alexandra Bugailiskis, ha visitato gli stabilimenti dell’azienda trevigiana Labomar. Il gruppo trevigiano è specializzato in ricerca, sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici ed ha portato a termine la prima operazione di M&A della propria storia nel 2019, in Canada, dove ha acquisito la Enterprise Importfab Inc., una società con sede a Montréal che opera da 30 anni nel mercato farmaceutico, cosmetico e nutraceutico nord-americano. Il Servizio dei Delegati Commerciali ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 settembre 2020) Il connubio diplomatico tra Italia eè un discorso consolidato che tutti i problemi che si sono presentati negli ultimi tempi hanno rafforzato invece di scalfire. Recentemente come riportato anche dal Giornale Doplomatico, l’Ambasciatore canadese in Italia, Alexandra Bugailiskis, hato gli stabilimenti dell’aziendaLabomar. Il gruppo trevigiano è specializzato in ricerca, sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici ed ha portato a termine la prima operazione di M&A della propria storia nel 2019, in, dove ha acquisito la Enterprise Importfab Inc., una società con sede a Montréal che opera da 30 anni nel mercato farmaceutico, cosmetico e nutraceutico nord-americano. Il Servizio dei Delegati Commerciali ...

alessiamosca : RT @Itasean: Il Ministro per lo Sviluppo Nazionale Indonesiano e l’Ambasciatore dell’#UE in #Indonesia, @DubesUniEropa, hanno annunciato l… - LorenzoLamperti : RT @Itasean: Il Ministro per lo Sviluppo Nazionale Indonesiano e l’Ambasciatore dell’#UE in #Indonesia, @DubesUniEropa, hanno annunciato l… - Itasean : Il Ministro per lo Sviluppo Nazionale Indonesiano e l’Ambasciatore dell’#UE in #Indonesia, @DubesUniEropa, hanno a… - PatriziaF68 : RT @GiulioSiamoNoi: 'La famiglia Regeni esprime la sua indignazione per le modalità la tempistica e il contenuto della decisione del govern… - LittleItalyLond : RT @badtasteit: #BeingPresent - L'Ambasciatore del Regno Unito in Italia Jill Morris presenta la stagione culturale UK Italia 2020 #UKIT202… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ambasciatore del Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera