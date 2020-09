L’agente di Hysaj: “Rinnovo? Qualche passo in avanti c’è stato” (Di venerdì 18 settembre 2020) L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Il rinnovo? Qualche passo in avanti c’è stato. Dopo la cessione di Milik il Napoli avrà meno pensieri per la testa e potremo ragionarci”. Il procuratore ha parlato anche di Veretout, che pure è un suo assistito. “Veretout? Resta alla Roma. Il Napoli può permetterselo solo cedendo Koulibaly. E non so se riuscirà a farlo“. L'articolo L’agente di Hysaj: “Rinnovo? Qualche passo in avanti c’è stato” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) L’agente di, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Il rinnovo?inc’è stato. Dopo la cessione di Milik il Napoli avrà meno pensieri per la testa e potremo ragionarci”. Il procuratore ha parlato anche di Veretout, che pure è un suo assistito. “Veretout? Resta alla Roma. Il Napoli può permetterselo solo cedendo Koulibaly. E non so se riuscirà a farlo“. L'articolo L’agente di: “Rinnovo?inc’è stato” ilNapolista.

