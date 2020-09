(Di venerdì 18 settembre 2020) La LegaA in collaborazione con l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) promuoverà la propria campagna antidiscriminazioni “KEEP RACISM OUT” in concomitanza con le gare della 1ª Giornata di Andata dellaA TIM 2020/2021, in programma il 19, 20 e 21 settembre 2020. Le squadre prima dell’inizio della … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

maviatu7 : RT @CalcioFinanza: La #SerieA lancia una fascia da capitano contro il #razzismo - RustRyne : RT @CalcioFinanza: La #SerieA lancia una fascia da capitano contro il #razzismo - Mic_Jordan23_ : RT @CalcioFinanza: La #SerieA lancia una fascia da capitano contro il #razzismo - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Serie A lancia una fascia da capitano contro il razzismo: La Lega Serie A in collaborazione… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: La #SerieA lancia una fascia da capitano contro il #razzismo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie lancia

Sky Sport

Buon sangue non mente. Se Chiara Ferragni viene sempre presa di mira sul web, poteva essere da meno la sorella Valentina? Eh no! La 27enne ha da poco lanciato la sua nuova linea di gioielli, definita ...La serie sci-fi di Aaron Guzikowski e Ridley Scott tornerà in streaming con un nuovo ciclo di episodi. Preparatevi per un altro viaggio su Kepler 22-b. Raised by Wolves, la nuova serie di fantascienza ...Lo avevamo anticipato nell'articolo dal titolo "La Berretti rinasce Primavera, in dirittura i tornei Primavera 3 e Primavera 4", ma tre giorni fa, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, a ma ...