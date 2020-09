La scuola per gli alunni fragili è a distanza. Sono sicuro: sarà così anche per quelli disabili (Di venerdì 18 settembre 2020) Qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di dirlo a chiare lettere. Il consiglio superiore della pubblica istruzione? Il ministro Lucia Azzolina? Un sottosegretario assalito da un empito di verità? O addirittura il presidente Giuseppe Conte che più volte ci ha stupito con ammissioni di lealtà durante il periodo del lockdown? Era nell’aria e tra poche ore potrebbe essere ufficializzato nell’ordinanza che riguarda i cosiddetti alunni fragili. Per loro la scuola può rimanere a distanza. Incredibile, circa 200 giorni per decidere che nessuno degli alunni “fragili” può riprendere la scuola. Eppure pochi giorni fa la Corte Europea dei diritti dell’uomo si è chiaramente pronunciata in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di dirlo a chiare lettere. Il consiglio superiore della pubblica istruzione? Il ministro Lucia Azzolina? Un sottosegretario assalito da un empito di verità? O addirittura il presidente Giuseppe Conte che più volte ci ha stupito con ammissioni di lealtà durante il periodo del lockdown? Era nell’aria e tra poche ore potrebbe essere ufficializzato nell’ordinanza che riguarda i cosiddetti. Per loro lapuò rimanere a. Incredibile, circa 200 giorni per decidere che nessuno degli” può riprendere la. Eppure pochi giorni fa la Corte Europea dei diritti dell’uomo si è chiaramente pronunciata in una ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Ecco perché #Conte l’altro giorno non ha fatto “l’ultimo miglio” verso la scuola del fig… - matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo presentato in Parlamento la mozione di sfiducia per il ministro Azzolina. Da mesi proponevamo sta… - Azione_it : Sanità, Scuola e Investimenti. Queste le tre linee guida - su cui facciamo proposte concrete da mesi - per il… - yellowbeppe : RT @LaVeritaWeb: L'istituto dove studia il figlio del premier tiene i corsi in presenza una o due volte a settimana. Sulla «Stampa», ragazz… - mariacarla1963 : RT @cris_cersei: Sanno massacrando la scuola solo per scarico di responsabilità burocratico. Del Covid non frega niente a nessuno. ?? https:… -