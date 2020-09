La riapertura del caso Smolensk aggrava la tensione tra Russia e Polonia (Di venerdì 18 settembre 2020) 10 aprile 2010, una data indelebile per la Polonia. Quel giorno un Tupolev Tu-154 dell’aviazione militare polacca, con a bordo una delegazione di altissimo livello capitanata dal presidente Lech Kaczynski, si schiantò in una foresta sita nei pressi di Smolensk (Russia); non vi furono superstiti. È stato a partire da quel giorno che le relazioni … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 18 settembre 2020) 10 aprile 2010, una data indelebile per la. Quel giorno un Tupolev Tu-154 dell’aviazione militare polacca, con a bordo una delegazione di altissimo livello capitanata dal presidente Lech Kaczynski, si schiantò in una foresta sita nei pressi di); non vi furono superstiti. È stato a partire da quel giorno che le relazioni … InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : riapertura del Cecilia Bartoli canta Romagna Mia per il concerto di riapertura del Teatro Galli AltaRimini LEGA B: proposto la riapertura degli stadi al Governo

I campionati italiani sono pronti a ripartire. La Serie A riaprirà i battenti il 19 settembre. Il 25, invece, sarà il turno della Serie B con la gara inaugurale Monza-Spal. Resta però la problematica ...

Coronavirus, c'è un nuovo caso a Termini Imerese

Un nuovo caso di Coronavirus è stato registrato a Termini Imerese: a renderlo noto il commissario straordinario, Antonio Lo Presti. "Purtroppo già da tempo nel circondario si registrano nuovi casi che ...

Bari, troppa gente in giro senza protezioni: l’effetto movida ancora non si placa

Bari - Giorni fa una giovane pendolare ha bloccato un pullman delle Sud Est perché si è rifiutata di indossare la mascherina. È dovuta intervenire la polizia chiamata dall’autista. Un altro autista, l ...

