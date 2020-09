La presidente ad interim della Bolivia si è ritirata dalle elezioni presidenziali (Di venerdì 18 settembre 2020) Jeanine Anez, presidente ad interim della Bolivia, ha ritirato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre. Anez, che è esponente del partito conservatore “Movimento Democratico Sociale”, in un video-messaggio ha detto di aver deciso il ritiro per rafforzare Leggi su ilpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Jeanine Anez,ad, ha ritirato la sua candidatura alledel prossimo ottobre. Anez, che è esponente del partito conservatore “Movimento Democratico Sociale”, in un video-messaggio ha detto di aver deciso il ritiro per rafforzare

