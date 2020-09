La popolazione mondiale destinata a ridursi entro il 2100 | in Italia sarà più che dimezzata

(Di venerdì 18 settembre 2020) Lail. Per la prima volta dalla pandemia di peste nera, che nel Medio Evo causò un drastico calo demografico, laumana èsignificativamentela fine del secolo. Subirà un’impennata fino al 2064, quando raggiungeremo i 9,7 miliardi di individui, e poi crollerà a 8,8 miliardiil. Ine in altri Paesi lasi ridurrà di oltre il 50 percento, a causa del tasso di natalità bassissimo.illaumana ...

rarin_kim : RT @imasunshish: ma vi ricordate quando quel* kpoppie internazionale scrisse 'i BTS hanno 13.8M di follower su twitter, ma la popolazione m… - bangvtanlove : RT @imasunshish: ma vi ricordate quando quel* kpoppie internazionale scrisse 'i BTS hanno 13.8M di follower su twitter, ma la popolazione m… - BeniSamuela : RT @imasunshish: ma vi ricordate quando quel* kpoppie internazionale scrisse 'i BTS hanno 13.8M di follower su twitter, ma la popolazione m… - imasunshish : OPPURE QUANDO UN'ALTR* disse, usando la stessa teoria dei 7M di popolazione mondiale vs. i follower dei ragazzi, 's… - YaoMomo__ : RT @imasunshish: ma vi ricordate quando quel* kpoppie internazionale scrisse 'i BTS hanno 13.8M di follower su twitter, ma la popolazione m… -

Ultime Notizie dalla rete : popolazione mondiale

L'accordo tra Israele ed Emirati Arabi ha ripercussioni anche nel mondo del calcio. I campioni israeliani dell'Hapoel Beer-Sheva hanno invitato per un'amichevol ...La nostra specie è indubbiamente onnivora ma piena di dilemmi come ha rilevato l’antropologo Michael Pollan (Pollan M: – Il dilemma dell’onnivoro – Adelphi, 2008) il quale, senza prendere posizione, d ...Il 20 e 21 settembre si torna alle urne per il referendum e, in alcune regioni, per le amministrative. Alex Urso ha selezionato dieci fumetti dedicati ad altrettante grandi figure politiche del passat ...