“La piccola ama bere la birra della mamma”: la foto della bambina di sei mesi col boccale scatena le critiche (Di venerdì 18 settembre 2020) “La piccola ama bere la birra della mamma“. Questo il commento scritto accanto allo scatto postato sui social dalla madre di una bambina di 6 mesi. E su Reddit è subito esploso il caos, come raccontato da Amy Sinclair. In pochi minuti, la foto è diventata virale, attirando critiche e insulti: “Non ho mai fatto bere alcol a mia figlia”, “Non è una foto divertente”, “Mio figlio ha due anni e mai gli farei bere alcolici”. Eppure quella di far bere bevande alcoliche ai bambini non sembra un’azione fatta solo da questa madre, rimasta anonima. In tanti hanno l’abitudine di “far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) “Laamalamamma“. Questo il commento scritto accanto allo scatto postato sui social dalla madre di unadi 6. E su Reddit è subito esploso il caos, come raccontato da Amy Sinclair. In pochi minuti, laè diventata virale, attirandoe insulti: “Non ho mai fattoalcol a mia figlia”, “Non è unadivertente”, “Mio figlio ha due anni e mai gli fareialcolici”. Eppure quella di farbevande alcoliche ai bambini non sembra un’azione fatta solo da questa madre, rimasta anonima. In tanti hanno l’abitudine di “far ...

enpaonlus : Una buona notizia illumina la giornata! Bentornata a casa piccola SALLY! @girasol44247939 @RosannaMarani @bymetta… - matteosalvinimi : La gioia di poter visitare San Giovanni Rotondo e di rendere omaggio a Padre Pio, la piccola cella dove viveva, la… - enpaonlus : Ogni giorno sosteniamo un appello per aiutare una creatura a trovare la sua casa! Oggi auguriamo #buonafortuna alla… - sabrellabella : quando sei piccola e ti regalano i soldi, ti puoi comprare i libri e le chitarre. quando sei grande e ti regalano i… - ORei17 : @marilovesgr33n Noi uomini non capiamo perché per la donna sia indispensabile indossare la minigonna anche a scuo… -

Ultime Notizie dalla rete : “La piccola «Lukashenko ora è la spina nel fianco di Putin» Panorama