La paura fa…Covid-19 | in Germania c’è chi si tiene a distanza dagli avversari e perde 37-0!

Ok mantenere le distanze, ma c'è chi esagera. Il Ripdorf, club di dilettanti tedesco, durante la partita con l'Holdenstedt ha deciso di rimanere a distanza dagli avversari per paura del Coronavirus. I padroni di casa, militanti nella Regionaliga della Bassa Sassonia, hanno schierato il numero minimo di giocatori (7) perché i loro avversari erano entrati in contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Nonostante i test fossero risultati negativi, secondo il Ripdorf non c'erano le condizioni di sicurezza per giocare il match, tant'è che il club aveva richiesto il rinvio. Ma la Federazione locale ha respinto la proposta. E a quel punto, visto che rifiutandosi di scendere in campo i calciatori avrebbero dovuto pagare una multa di circa 200 euro, hanno ...

