La pattuglia delle donne contro lo strapotere maschile (Di venerdì 18 settembre 2020) I numeri hanno un certo fascino. E dicono che oggi sono soltanto tre le elette alla Regione Liguria su 18 consiglieri. Faremo meglio in questa tornata elettorale settembrina? Candidate ce ne sono parecchie, anche perché la Liguria è stata «costretta» dallo Stato ad adeguare la propria legge elettorale all'equilibrio della rappresentanza nei consigli regionali: insieme alla Puglia non aveva ancora adottato la legge nazionale del 2016. Dunque molte sono state candidate. Che vengano elette non è affatto detto, anche perché … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : pattuglia delle Previdenza, eletti a Napoli i delegati per la Cassa dei dottori commercialisti La Repubblica Tentata rapina e lesioni personali, arrestato 22enne straniero

Nel pomeriggio di ieri, su Corso Mazzini a Catanzaro, gli equipaggi delle Volanti hanno arrestato un 22enne straniero, indagato per tentata rapina e lesioni personali ai danni di due giovanissime pass ...

VERCELLI, ORDINATA LA CHIUSURA DELL' ICE CACIMBA DI VIA SCALISE

La notte tra il 16 e il 17 settembre la Polizia di Stato interveniva, a seguito di chiamata al NUE 112, per la segnalazione di una lite nei pressi del locale “ICE CACIMBA”. Giunti sul posto il persona ...

NOTIZIE DAI CARABINIERI – Borgosesia – 38enne fermato per un controllo, ha in auto un pugnale con lama di 18 cm e di stupefacenti

Una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgosesia durante un controllo alla circolazione stradale, in Borgosesia, intimava l’alt ad un 38 enne, che durante ...

