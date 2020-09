La nuova collezione Smart Couture Motivi: tra nero, rosa e bianco (Di venerdì 18 settembre 2020) Scordatevi nomi di couturier e designer. Questa volta, Motivi ha deciso di non svelare il creativo che ha ideato la nuova collezione Smart Couture, il progetto di alta moda a prezzi accessibili del brand. Ma non è tutto, perché per il primo anno, la capsule sarà svelata il 18 settembre con un evento esclusivo di live stream shopping sul nuovo canale del brand, mentre, per le più tradizionaliste, rimarrà il consueto shop online dalla settimana successiva e nei negozi fisici. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) Scordatevi nomi di couturier e designer. Questa volta, Motivi ha deciso di non svelare il creativo che ha ideato la nuova collezione Smart Couture, il progetto di alta moda a prezzi accessibili del brand. Ma non è tutto, perché per il primo anno, la capsule sarà svelata il 18 settembre con un evento esclusivo di live stream shopping sul nuovo canale del brand, mentre, per le più tradizionaliste, rimarrà il consueto shop online dalla settimana successiva e nei negozi fisici.

