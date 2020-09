La mamma che fa bere un boccale di birra alla figlia di pochi mesi (Di venerdì 18 settembre 2020) 'La piccola ama bere birra dalla mamma '. Una donna ha pubblicato sui suoi profili social una foto della sua bambina di sei mesi intenta a bere da un boccale di birra. L'immagine è accompagnata da un ... Leggi su today (Di venerdì 18 settembre 2020) 'La piccola ama'. Una donna ha pubblicato sui suoi profili social una foto della sua bambina di seiintenta ada undi. L'immagine è accompagnata da un ...

chetempochefa : “Mi hanno portato via mio figlio in modo orribile, ma non cerchiamo vendetta, vogliamo giustizia. Crediamo nei giud… - mengonimarco : Mamma dice: 'guarda ho ritrovato questi disegni, eri bravo da piccolo!!!' Ma in che senso 'da piccolo'?? hahahah Bu… - fattoquotidiano : LA VITA RACCONTATA CON GLI OCCHI DI SIRIO - 'Lui è goffo e divertente, con dei desideri da realizzare' @tetrabondi… - jaybirdxmarvel : mamma che non capisce un cazzo, voglio piangere e allo setsso tempo spaccare tutto. Poi c'è mia mamma che fa i suoi… - bancopostismo : @VoceGiallorossa @virginiaraggi Mamma mia che parto... -