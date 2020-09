La Lega Serie A lancia l’account twitter in spagnolo (Di venerdì 18 settembre 2020) Da oggi è disponibile il nuovo account twitter in lingua spagnola della Lega Serie A, che va ad aggiungersi a quello in lingua inglese e quello in lingua araba. L’account è stato attivato oggi, venerdì 18 settembre, e subito è stato pubblicato il primo tweet con il seguente testo: “¡Hola a todos! ¡Ya estamos aquí! … L'articolo La Lega Serie A lancia l’account twitter in spagnolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Da oggi è disponibile il nuovo accountin lingua spagnola dellaA, che va ad aggiungersi a quello in lingua inglese e quello in lingua araba. L’account è stato attivato oggi, venerdì 18 settembre, e subito è stato pubblicato il primo tweet con il seguente testo: “¡Hola a todos! ¡Ya estamos aquí! … L'articolo Lal’accountinè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

