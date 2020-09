La Lega Serie A: “Chiediamo che si faccia al più presto chiarezza sulla riapertura degli stadi” (Di venerdì 18 settembre 2020) La Lega Serie A ha emesso una nota sulla questione stadi. Oggi il ministro Spadafora ha aperto alla possibilità di aprire a 1000 spettatori gli eventi sportivi all’aperto e il governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini ha stabilito che per Parma-Napoli allo stadio ci saranno mille spettatori. L’amministratore deLegato della Serie A, Luigi De Siervo, dichiara: “La situazione che stiamo vivendo, alla vigilia della partenza della nuova stagione, è surreale. Abbiamo presentato a luglio un protocollo dettagliato di oltre 300 pagine per la riapertura parziale in massima sicurezza degli stadi, dettagliando per ciascun impianto le modalità attuative di ingresso, permanenza e deflusso dei tifosi. Al netto delle sacrosante deroghe ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) LaA ha emesso una notaquestione stadi. Oggi il ministro Spadafora ha aperto alla possibilità di aprire a 1000 spettatori gli eventi sportivi all’aperto e il governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini ha stabilito che per Parma-Napoli allo stadio ci saranno mille spettatori. L’amministratore deto dellaA, Luigi De Siervo, dichiara: “La situazione che stiamo vivendo, alla vigilia della partenza della nuova stagione, è surreale. Abbiamo presentato a luglio un protocollo dettagliato di oltre 300 pagine per laparziale in massima sicurezzastadi, dettagliando per ciascun impianto le modalità attuative di ingresso, permanenza e deflusso dei tifosi. Al netto delle sacrosante deroghe ...

