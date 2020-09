La Guida al referendum di Marco Travaglio. Ecco le dieci ragioni per dire Sì al taglio dei parlamentari – Video (Di venerdì 18 settembre 2020) A poche ore dal referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio spiega in 10 punti quali sono i buoni motivi per dire sì alla riduzione degli eletti da 945 a 600. Eccole sintetizzate. Nel Video tutte le argomentazioni. 1 Il Parlamento sarà più efficiente2 Il taglio è un segnale di giustizia sociale3 Abbiamo quasi 2mila “legislatori”: troppi4 Si apre la strada a una nuova legge elettorale5 Potremo controllare meglio i parlamentari6 Il taglio c’è già: non pagare gli assenteisti7 Una riforma ampiamente condivisa8 Così ci allineiamo agli altri paesi europei9 Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) A poche ore dalcostituzionale suldei, ilttore del Fatto Quotidianospiega in 10 punti quali sono i buoni motivi persì alla riduzione degli eletti da 945 a 600.le sintetizzate. Neltutte le argomentazioni. 1 Il Parlamento sarà più efficiente2 Ilè un segnale di giustizia sociale3 Abbiamo quasi 2mila “legislatori”: troppi4 Si apre la strada a una nuova legge elettorale5 Potremo controllare meglio i6 Ilc’è già: non pagare gli assenteisti7 Una riforma ampiamente condivisa8 Così ci allineiamo agli altri paesi europei9 Si ...

