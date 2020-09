La cultura del silenzio | una lezione di Debussy

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 18 settembre 2020) La musica è una costante nella vita di ogni persona. Non è necessario essere grandi musicisti o amanti della musica, per apprezzarla o riconoscerla come parte integrante dei nostri giorni. Anche il suono in sé, circonda tutto e tutti. Se ci troviamo in una grande città, saremo tartassati dal rumore del traffico e del frenetico fluire della gente. Se siamo in campagna, saremo accompagnati dal cinguettio degli uccelli e dal fruscio del vento tra le foglie degli alberi. Quando ci troviamo da soli con noi stessi, in una stanza, potremmo comunque percepire minimi tratti di suono, come il battito del nostro cuore.Eppure, il suono è spesso impercettibile. Più di quanto possiamo immaginare. Il suono sa nascondersi molto bene, può celarsi al nostro udito in maniera assolutamente sottile. Uno dei primi musicisti della storia a interessarsi a ...