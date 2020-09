La contessa De Blanck diabolica: “Avremo altre bocche da sfamare, nascondiamo il cibo” (Di venerdì 18 settembre 2020) I Vip sono molto preoccupati in vista della seconda puntata del Grande Fratello. Il motivi? L’ingresso di almeno altri 10 concorrenti in casa che significherà, per molti, avere anche del cibo in meno! Ma ci pensa la contessa Patrizia de Blanck a trovare la soluzione e a proporre agli altri concorrenti che cosa fare. Diciamo che Patrizia in questi giorni è diventata assoluta protagonista, grazie alla sfuriata con Flavia Vento ma anche ai suoi racconti di vita che destano sempre grandissima curiosità, per non parlare delle polemiche con gli autori del GF VIP. E che dire del suo nudo integrale arrivato nel corso della diretta di Pomeriggio 5? Insomma Patrizia sa sempre cosa raccontare, cosa fare e cosa dire . Ed è per questo che ha la soluzione vincente anche in vista dell’ingresso di nuovi concorrenti nella casa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 settembre 2020) I Vip sono molto preoccupati in vista della seconda puntata del Grande Fratello. Il motivi? L’ingresso di almeno altri 10 concorrenti in casa che significherà, per molti, avere anche del cibo in meno! Ma ci pensa laPatrizia dea trovare la soluzione e a proporre agli altri concorrenti che cosa fare. Diciamo che Patrizia in questi giorni è diventata assoluta protagonista, grazie alla sfuriata con Flavia Vento ma anche ai suoi racconti di vita che destano sempre grandissima curiosità, per non parlare delle polemiche con gli autori del GF VIP. E che dire del suo nudo integrale arrivato nel corso della diretta di Pomeriggio 5? Insomma Patrizia sa sempre cosa raccontare, cosa fare e cosa dire . Ed è per questo che ha la soluzione vincente anche in vista dell’ingresso di nuovi concorrenti nella casa ...

SunshineMarcoB : De Blanck:'Io spero di uscire qui in giardino e trovare l'inverno. Invece fa sempre caldissimo' L' autunno non esis… - 1991ZORZl : 'a me l'erre moscia mi ammoscia' contessa Patrizia de blanck 12.21 18/09/2020 #gfvip - lusurpateur_ : Comunque sono stanca di essere sempre gentile e comprensiva, d’ora in poi manderò tutti affanculo come la contessa De Blanck. - Scoccinella8 : RT @Gaia77074672: Pierpaolo: De Blanck con la 'c' o con la 'k'? Contessa: 'c' e 'k' Pierpaolo: tutti e due, siamo nobili non badiamo a spes… - gilli_federica : RT @Gaia77074672: Pierpaolo: De Blanck con la 'c' o con la 'k'? Contessa: 'c' e 'k' Pierpaolo: tutti e due, siamo nobili non badiamo a spes… -