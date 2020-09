La Borsa di Parigi è in pole position per acquistare quella italiana (Di venerdì 18 settembre 2020) (Foto: Ap/LaPresse)Parte il valzer per la vendita di Borsa italiana. Il gruppo London Stock Exchange (Lseg), che dal 2007 possiede indirettamente il listino italiano, ha annunciato di aver avviato trattative esclusive per la vendita di piazza Affari a una cordata composta da Euronext, società che controlla la Borsa di Parigi e le piazze finanziarie di Dublino, Oslo, Lisbona, Amsterdam e Bruxelles, insieme a Cassa depositi e prestiti Equity (controllata al 100% da Cdp) e Intesa Sanpaolo, che in questa partecipazione hanno investito rispettivamente 960 milioni e 240 milioni di euro, riporta il Corriere della Sera. Se le operazioni di vendita dovessero concludersi positivamente, l’aggregazione tra Euronext e Borsa italiana porterebbe alla nascita di un operatore centrale per ... Leggi su wired (Di venerdì 18 settembre 2020) (Foto: Ap/LaPresse)Parte il valzer per la vendita di. Il gruppo London Stock Exchange (Lseg), che dal 2007 possiede indirettamente il listino italiano, ha annunciato di aver avviato trattative esclusive per la vendita di piazza Affari a una cordata composta da Euronext, società che controlla ladie le piazze finanziarie di Dublino, Oslo, Lisbona, Amsterdam e Bruxelles, insieme a Cassa depositi e prestiti Equity (controllata al 100% da Cdp) e Intesa Sanpaolo, che in questa partecipazione hanno investito rispettivamente 960 milioni e 240 milioni di euro, riporta il Corriere della Sera. Se le operazioni di vendita dovessero concludersi positivamente, l’aggregazione tra Euronext eporterebbe alla nascita di un operatore centrale per ...

ansa_economia : Borsa: Europa apre debole, Parigi -0,07%. Londra -0,24%, Francoforte +0,02% #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa conclude debole, Londra -0,4%. In calo anche Parigi e Francoforte #ANSA - fisco24_info : Borsa: Europa apre debole, Parigi -0,07%: Londra -0,24%, Francoforte +0,02% - fisco24_info : Borsa: Europa conclude debole, Londra -0,4%: In calo anche Parigi e Francoforte - ansa_economia : Borsa: Europa chiude in ordine sparso, Francoforte +0,29%. Parigi +0,13%, Londra cede lo 0,42% #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Parigi La Borsa di Parigi è in pole position per acquistare quella italiana Wired.it Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia; sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,27%; nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. In fondo alla ...MILANO - Ore 9.15. Le Borse europee ripartono in calo in scia alla seduta negativa di ieri a Wall Street, dove ha pesato la delusione degli investitori per la prudenza della Fed rispetto a nuovi inter ...I principali indici di borsa sono in calo in Europa. Seguono la discesa di Wall Street di ieri, mentre nella notte le borse asiatiche hanno chiuso o si avviano alla chiusura con lievi rialzi. Il Ftse ...