“La beffa dei vaccini antinfluenzali”, il parere di Mariano Amici (Di venerdì 18 settembre 2020) In più occasioni il Dottor Mariano Amici si è espresso negativamente sulla vaccinazione antinfluenzale e dopo aver presentato ricorso al TAR sull’ordinanza del governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ora con un comunicato stampa il noto medico di Roma spiega la sua visione. “Da importanti studi scientifici svolti in Italia ed all’estero risulta che la vaccinazione antinfluenzale determina più accessi al Pronto Soccorso, più ricoveri e maggiore mortalità” – spiega Mariano Amici che prosegue – “Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimendosi sul mio ricorso, ha depositato al TAR (l’udienza si terrà il 29 settembre p.v.) il proprio parere sulla vaccinazione antinfluenzale affermando che ci sono studi, secondo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 settembre 2020) In più occasioni il Dottorsi è espresso negativamente sulla vaccinazione antinfluenzale e dopo aver presentato ricorso al TAR sull’ordinanza del governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ora con un comunicato stampa il noto medico di Roma spiega la sua visione. “Da importanti studi scientifici svolti in Italia ed all’estero risulta che la vaccinazione antinfluenzale determina più accessi al Pronto Soccorso, più ricoveri e maggiore mortalità” – spiegache prosegue – “Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimendosi sul mio ricorso, ha depositato al TAR (l’udienza si terrà il 29 settembre p.v.) il propriosulla vaccinazione antinfluenzale affermando che ci sono studi, secondo ...

Rinaldi_euro : Rifiuti, dopo il danno anche la beffa. E a Roma arriva la mazzata sulla Tari | - SusannaCeccardi : A Signa si aspetta da decenni la realizzazione del nuovo ponte. Le criticità legate al traffico ed alla viabilità s… - NicolaPorro : #Scuola, per #Conte si riparte il 14 settembre, per i presidi no. Continua la beffa degli 11 milioni buttati per le… - Salvo50Salvo502 : @go_onelove @matteosalvinimi Queste ci costano più dei migranti, perché percepiscono la pensione ed è più di 20 ann… - francimaccari : RT @iononhocapito: Ogni giorno il sessismo di questo paese emerge in tutta la sua velenosa realtà che sfigura tutti, sia le donne che gli u… -

Ultime Notizie dalla rete : “La beffa Parcheggi a pagamento vicino all'ospedale, critici Ialongo e Miele latinaoggi.eu