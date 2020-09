Kulusevski: «Ronaldo è come benzina per me» – VIDEO (Di venerdì 18 settembre 2020) Dejan Kulusevski, nuovo giocatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Le sue parole In conferenza stampa, durante la sua presentazione alla Juve, Dejan Kulusevski ha parlato così di Cristiano Ronaldo. Le sue dichiarazioni. Ronaldo – «Cristiano è fantastico, sono molto fortunato, posso imparare da lui e giocare con lui. È molto simpatico, abbiamo parlato tanto, è come benzina e mi aiuta solo a far meglio. Sono fortunato e spero di aiutarlo» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Dejan, nuovo giocatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa di Cristiano. Le sue parole In conferenza stampa, durante la sua presentazione alla Juve, Dejanha parlato così di Cristiano. Le sue dichiarazioni.– «Cristiano è fantastico, sono molto fortunato, posso imparare da lui e giocare con lui. È molto simpatico, abbiamo parlato tanto, èe mi aiuta solo a far meglio. Sono fortunato e spero di aiutarlo» Leggi su Calcionews24.com

