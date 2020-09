“Keep Racism Out” | la prima giornata della serie A in nome dell' antirazzismo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nuova iniziativa contro il razzismoLegaA, in collaborazione con l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni RazzialiPresidenza del Consiglio dei Ministri). Nelladel campionato 2020/21, in programma il prossimo weekend, sarà infatti promossa la campagna “Keep;.Le squadre’iniziopartita si allineeranno di fronte al consueto arco, dedicato per questaall’iniziativa così come il podio porta pallone collocato a bordo campo e la lavagna luminosa del quarto uomo. Tutti i calciatori, inoltre, avranno applicata sulla propria maglia da gioco la ...