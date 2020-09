Kate Middleton telefona al campione di vela e spuntano voci sulla gelosia di William (Di venerdì 18 settembre 2020) Kate Middleton ha ripreso tutte le sue attività di Corte da quando è tornata a Londra. E tra i suoi impegni spunta anche l’incontro, solo telefonico, con Sir Ben Ainslie, affascinante velista, campione olimpico britannico, e amico della Duchessa di Cambridge da diversi anni. La prima volta che si incontrarono era il 2012. A rendere noto l’incontro telefonico è il Times che ha riportato gli ultimi impegni della Famiglia Reale, tra cui questo di Kate con Ben Ainslie. Lo scopo della telefonata è parlare della 1851 Trust, un’associazione benefica che supporta i giovani attraverso la vela e l’industria marittima. Sir Ainslie è promotore delle attività, mentre Kate è patrona dell’ente dal 2014. Tra ... Leggi su dilei (Di venerdì 18 settembre 2020)ha ripreso tutte le sue attività di Corte da quando è tornata a Londra. E tra i suoi impegni spunta anche l’incontro, solo telefonico, con Sir Ben Ainslie, affascinante velista,olimpico britannico, e amico della Duchessa di Cambridge da diversi anni. La prima volta che si incontrarono era il 2012. A rendere noto l’incontro telefonico è il Times che ha riportato gli ultimi impegni della Famiglia Reale, tra cui questo dicon Ben Ainslie. Lo scopo dellata è parlare della 1851 Trust, un’associazione benefica che supporta i giovani attraverso lae l’industria marittima. Sir Ainslie è promotore delle attività, mentreè patrona dell’ente dal 2014. Tra ...

