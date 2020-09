Juventus | ufficiale Higuian all’Inter Miami | “Era ciò che cercavo”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Gonzalo Higuain ha lasciato ufficialmente laper trasferirsi in America. Oggi, il centravanti ha parlato da neo-calciatore dell’Inter, club presieduto da David Beckham. L’argentino si è detto entusiasta e pronto ad intraprendere una nuova avventura. La società di Agnelli ha anche confermato la rescissione del contratto, costatagli una minusvalenza da 18 milioni di Euro.: le parole di Higuain “Innanzitutto voglio ringraziare l’Interper lo sforzo che ha fatto per ingaggiarmi. Credo che sarà un’esperienza bellissima nella mia vita, era ciò che cercavo. Una nuova esperienza, un nuovo campionato e una bella città. Sono davvero contento di essere qui, e che sia. Il mio obiettivo è quello di provare ...

SkySport : Juventus, ufficiale la risoluzione con Higuain: minusvalenza da 18.3 milioni di euro - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Ufficiale la risoluzione di contratto di Higuain L'attaccante argentino firmerà con l'Inter Miam… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, la nota del club: è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto di #Higuain - AleBaroAB : @enzoluna69 @mike_fusco @lisadavoli informati meglio Vincenzo! E' stata proprio la Regione Piemonte a richiedere la… - interworldwide_ : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, la #Juventus riscrive il bilancio 2020 per tenere conto della svalutazione di #Higuain: il rosso sale da 71,4… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ufficiale

La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell'attaccante Accursio Bentivegna, classe ’96, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, nativo di Sciacca (AG), è c ..."Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Gerardo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico nega ...Ricomincia la Serie A e ripartono anche i consigli del Fantacalcio Mantra. Come di consueto ogni venerdì ci ritroveremo insieme per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Senza troppi indugi andia ...