Juventus, UFFICIALE: è dell’Inter Miami, Juve alle spalle (VIDEO) (Di venerdì 18 settembre 2020) La Juventus sembra essere già alle spalle. Nelle scorse ore la società bianconera aveva annunciato l’addio UFFICIALE di Gonzalo Higuain dalla squadra con la quale ha trascorso, tra alti e bassi, gli ultimi quattro anni. La carriera del Pipita ha preso però la decisione, di comune accordo con il nuovo allenatore della Vecchia Signora Andrea Pirlo, di proseguire in una nuova piazza dove potersi rigenerare grazie a stimoli inediti. L’MLS nel suo futuro, la Juve ormai fa parte del passato: sarà l’Inter Miami dell’altro ex dei campioni d’Italia Blaise Matuidi a dargli la possibilità di portare i suoi gol nel campionato americano. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Lasembra essere giàsp. Nelle scorse ore la società bianconera aveva annunciato l’addiodi Gonzalo Higuain dalla squadra con la quale ha trascorso, tra alti e bassi, gli ultimi quattro anni. La carriera del Pipita ha preso però la decisione, di comune accordo con il nuovonatore della Vecchia Signora Andrea Pirlo, di proseguire in una nuova piazza dove potersi rigenerare grazie a stimoli inediti. L’MLS nel suo futuro, laormai fa parte del passato: sarà l’Interdell’altro ex dei campioni d’Italia Blaise Matuidi a dargli la possibilità di portare i suoi gol nel campionato americano. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

