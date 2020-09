Juventus, segnale da Roma: Dzeko convocato per il match col Verona (Di venerdì 18 settembre 2020) Nei prossimi giorni, Edin Dzeko dovrebbe divenire a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Si tratterebbe del numero 9 tanto richiesto e sospirato da Andrea Pirlo, il quale nel post-partita dell’amichevole contro il Novara aveva espressamente detto che necessitava di un centravanti di peso da affiancare a Cristiano Ronaldo. Una telenovela che si è protratta e si sta protraendo da diverse settimane ormai. Il tutto si sarebbe sbloccato mercoledì sera, quando Roma e Napoli avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento di Arek Milik nella Capitale, con conseguente passaggio di Dzeko alla Juventus. Nonostante tutto, l’allenatore Romanista, Fonseca, in conferenza stampa ha comunicato che il bosniaco sarà convocato in ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Nei prossimi giorni, Edindovrebbe divenire a tutti gli effetti un nuovo giocatore della. Si tratterebbe del numero 9 tanto richiesto e sospirato da Andrea Pirlo, il quale nel post-partita dell’amichevole contro il Novara aveva espressamente detto che necessitava di un centravanti di peso da affiancare a Cristiano Ronaldo. Una telenovela che si è protratta e si sta protraendo da diverse settimane ormai. Il tutto si sarebbe sbloccato mercoledì sera, quandoe Napoli avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento di Arek Milik nella Capitale, con conseguente passaggio dialla. Nonostante tutto, l’allenatorenista, Fonseca, in conferenza stampa ha comunicato che il bosniaco saràin ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus segnale Juventus, segnale da Roma: Dzeko convocato per il match col Verona TuttoJuve24.it Milik alle visite con la Roma. Poi Dzeko alla Juve ma intanto è convocato per il Verona

14.38 - Milik-Napoli, tutto risolto - Le ultime questioni ancora pendenti fra Arek Milik ed il Napoli, spiegano i colleghi de Il Tempo, sono state praticamente risolte. Intanto il giocatore, accompagn ...

Calciomercato Juventus e Milan, futuro Chiesa: l’annuncio di Iachini

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato di Federico Chiesa, che continua ad essere nel mirino della Juve ma anche del Milan Futuro tutto da scrivere per Federico Chiesa. L’attaccante it ...

JUVENTUS - Kulusevski: "Voglio vincere sempre, sono qui per migliorare"

18.09 14:46 - L'INIZIATIVA - La Serie A scende in campo contro il razzismo e contro ogni forma di discriminazione, "keep racism out": una fascia speciale per i capitani, ecco i dettagli 18.09 14:44 - ...

