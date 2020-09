Juventus, Kulusevski si presenta: “Qui per migliorarmi, pronto a dare il massimo. Ronaldo? Per me come benzina” (Di venerdì 18 settembre 2020) Dejan Kulusevski si presenta.Scalpita il neo acquisto della Juventus Dejan Kulusevski che, direttamente dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Approdato a Torino dopo essere stato acquistato dai bianconeri a gennaio - ma rimasto in prestito al Parma, lo svedese, ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'inizio della sua nuova avventura in bianconero."Sono fortunato a essere qui, in questo momento sono il ragazzo più felice del mondo e non vedo l'ora di dare il mio massimo. Sono molto contento del fatto che finalmente si giochi e sono pronto a farlo già domenica se il mister deciderà di schierarmi. Io non vedo l'ora di giocare. Ho scelto la Juve per migliorare in campo e fuori. Ogni giorno ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020) Dejansi.Scalpita il neo acquisto dellaDejanche, direttamente dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Approdato a Torino dopo essere stato acquistato dai bianconeri a gennaio - ma rimasto in prestito al Parma, lo svedese, ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'inizio della sua nuova avventura in bianconero."Sono fortunato a essere qui, in questo momento sono il ragazzo più felice del mondo e non vedo l'ora diil mio. Sono molto contento del fatto che finalmente si giochi e sonoa farlo già domenica se il mister deciderà di schierarmi. Io non vedo l'ora di giocare. Ho scelto la Juve per migliorare in campo e fuori. Ogni giorno ...

