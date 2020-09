juventusfc : ?? Domani appuntamento con la presentazione di Dejan Kulusevski! ?? ???? Alle 14:00 LIVE su - SkySport : Juventus, ufficiale la risoluzione con Higuain: minusvalenza da 18.3 milioni di euro - marcoconterio : ?? Diego Simeone ha chiamato Luis #Suarez ?? Dopo la fumata nera con la #Juventus, scende in campo l'Atletico Madrid.… - tuttonapoli : Juventus, con l’addio di Higuain il rosso sale a -90mln e 4 mensilità da 90mln sono state “spostate” al 2021 - frank_catania : RT @juanito1897: Dzeko (34 anni) guadagnerà quanto, o poco meno di Dybala. (26 anni, 5 con la Juventus. Quasi 100 goal) Sipario. -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus con

Le ultime notizie del 17 settembre sulle trattative di mercato della Juventus con acquisti e cessioni in diretta. Luis Suarez a Perugia per l’esame di italiano necessario per ottenere il passaporto: t ...Calciomercato Ascoli: Christos Donis e Marcel Buchel sono due nuovi calciatori bianconero. L’ufficialità per entrambi è giunta in tarda mattinata. Hanno scelto rispettivamente i numeri 14 e 77. “L’Asc ...Adesso è ufficiale: Gonzalo Higuain lascia la Juventus. L'attaccante ha risolto il suo contratto con la Vecchia Signora. E' stata la società bianconera ad annunciarlo con un comunicato: "Juventus Foot ...