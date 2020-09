zazoomblog : Juve senti Chiellini: Voglio la Champions il mio ritiro è vicino... - #senti #Chiellini: #Voglio #Champions - infoitsport : Juve, senti Fonseca: 'Dzeko viene a Verona con noi' - Duttale : @Resenzatrono @ThegameFabio @NonCapiscer e quindi hai postato uno che ha scritto cosa? che Haland aveva una clausol… - Duttale : @CescInt95 @CobbVincent @peteragnese @CalcioFinanza quindi è un costo che si sa... la situazione in questo caso peg… - mnemocs : RT @Duttale: @CobbVincent @peteragnese @CalcioFinanza quelli dell'inter invece che andamento hanno? senti a me la situazione della juve è p… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve senti

Calciomercato.com

Miralem Pjanic è pronto per iniziare la sua avventura al Barcellona. "Lasciare la Juve è stato complicato. Ho lasciato un club incredibile, ma un calciatore ha bisogno di nuovi stimoli per affrontare ...Una delle emozioni più forti che il calcio regala è la scoperta di un talento e misurarne poi la crescita. Quella di Mauro German Camoranesi è una storia esemplare in tal senso, valutato prima come av ...Dejan Kulusevski guarda con orgoglio la sua maglia numero 44, mentre la tiene in posa per la foto di rito insieme a Fabio Paratici. É lo stesso numero che indossava al Parma, in bianconero pesa molto ...