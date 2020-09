Juve | Kulusevski si presenta | “Qui ogni giorno è una guerra | sono il ragazzo più felice del mondo”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Dejansi èto ai tifosi della, seppur il suo acquisto risalga ormai allo scorso gennaio. Le sue parole dimostrano personalità: “Citante aspettative? Nessuno ne ha più di quelle che ho io su me stesso.arrivato qui molto giovane eilpiùdel mondo. So bene che ci sarà da lavorare, ma io necapace e farò del mio meglio dal primo all’ultimo minuto”. Il debutto sarà contro la Sampdoria: “Abbiamo una partita molto importante e io mi sento pronto a giocare. Sarà la prima di campionato e io non vedo l’ora”. Poi si passa al suo ruolo, a Cristiano Ronaldo e ai consigli di Pirlo: “Ho ...

Primi problemi per Pirlo che dovrà affrontare la Samp e probabilmente anche la Roma senza l’esterno sinistro titolare. Durante l’allenamento di questa mattina alla Continassa, infatti, Alex Sandro ha ...Dopo la tremenda stagione contraddistinta dal Covid 19, il campionato riparte così come era finito, ovvero con gli stadi vuoti e non poteva essere diversamente. Ci abbiamo fatto, purtroppo, l’abitudin ...Dejan Kulusevski non vede l’ora di giocare la prima di campionato contro la Sampdoria. Ecco le parole del nuovo giocatore della Juventus Il nuovo centrocampista svedese, Dejan Kulusevski, ha parlato d ...