Juve | il bilancio sfiora il record negativo del 2011

(Di venerdì 18 settembre 2020) La svalutazione del valore residuo del cartellino di Gonzalo Higuain aumenterà la perdita nel2019/20 per lantus. Nella serata di ieri il club bianconero ha annunciato infatti la risoluzione del contratto con l’attaccante argentino, mentre per oggi è convocato un nuovo Consiglio d’Amministrazione per approvare il nuovo testo delin seguito all’operazione. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

18/09/2020 - Dopo la risoluzione consensuale con Higuain, annunciata questa sera ma già metabolizzata da tempo insieme alla minusvalenza da 18,3 milioni, la Juventus ha convocato per domani un Consigl ...La Juventus campione d'Italia per 8 volte consecutive, passata sotto la conduzione tecnica di Andrea Pirlo, apre la sua stagione 2020/21 ospitano in casa la Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri per la 1ª ...Milik c’è ma ancora non si vede. Dzeko si vede ma è come se non ci fosse più. Il gioco dell’oca volge al termine: la Roma avrà il centravanti che aveva messo nel mirino da tempo, la Juventus accontent ...