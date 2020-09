Juve, Higuain porta il bilancio in rosso di quasi 90 milioni (Di venerdì 18 settembre 2020) TORINO - " A seguito della risoluzione consensuale del contratto per le prestazioni sportive con il calciatore Gerardo Gonzalo Higuain e della svalutazione del valore residuo del calciatore, che ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) TORINO - " A seguito della risoluzione consensuale del contratto per le prestazioni sportive con il calciatore Gerardo Gonzaloe della svalutazione del valore residuo del calciatore, che ...

L'Inter Miami ha annunciato l'acquisto di Gonzalo Higuain, fresco di divorzio consensuale dalla Juventus: il Pipita raggiunge Matuidi negli USA. L'Inter Miami ha annunciato l'acquisto di Gonzalo Higua ...

TORINO - La Juventus ha aggiornato il progetto di bilancio chiuso a giugno 2020 dopo la risoluzione del contratto di Gonzalo Higuain, ufficializzata ieri. Questa ha comportato un impatto negativo sull ...

Evidenzia una perdita di 89,7 milioni di euro il nuovo progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 dalla Juventus. La maggiore perdita in seguito alla risoluzione consensuale del con ...

