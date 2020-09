Justin Bieber rilascia Holy, nuovo singolo in collaborazione con Chance The Rapper (Di venerdì 18 settembre 2020) Justin Bieber rilascia Holy, mantenendo così la promessa fatta attraverso il tweet nel quale dava appuntamento al 18 settembre. A dare forza alle indiscrezioni era stato anche Scooter Braun, che aveva parlato di una nuova era in arrivo. Il brano è rilasciato in collaborazione con Chance The Rapper, dopo che avevano rilasciato alcuni indizi sui social che facevano sperare in una loro collaborazione artistica che poi si è avverata alla mezzanotte del 18 settembre. Il video è un cortometraggio, in cui si conta la partecipazione di Ryan Destiny e Wilmer Valderrama. Si inizia con le immagini di Justin Bieber che comincia a lavorare appena prima di avere una ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 settembre 2020), mantenendo così la promessa fatta attraverso il tweet nel quale dava appuntamento al 18 settembre. A dare forza alle indiscrezioni era stato anche Scooter Braun, che aveva parlato di una nuova era in arrivo. Il brano èto inconThe, dopo che avevanoto alcuni indizi sui social che facevano sperare in una loroartistica che poi si è avverata alla mezzanotte del 18 settembre. Il video è un cortometraggio, in cui si conta la partecipazione di Ryan Destiny e Wilmer Valderrama. Si inizia con le immagini diche comincia a lavorare appena prima di avere una ...

mtvitalia : Il vero Justin è tornato #Holy - laura_jb_ollg : RT @biebersplume: seguo justin bieber da più di 10 anni eppure ogni volta che esce una sua canzone sono lì che piango e mi stupisco per qua… - federicvts : RT @NEVERXREADY: ha semplicemente creato l’ennesimo capolavoro perciò mettete da parte ogni pregiudizio e ascoltate la canzone / guardate i… - eatabarbieasss : Comunque Justin Bieber è la prova che a voi degli 'errori' in sé per sé non ve ne frega niente, perché quando si tr… - mrsbiebervelli : RT @adorvmine: potete dire quello che volete ma la voce di justin bieber è una delle più belle nel panorama musicale #HOLY -