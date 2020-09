John Boyega star del film The Test, diretto da Gavin Hood (Di venerdì 18 settembre 2020) The Test sarà il prossimo film scritto e diretto da Gavin Hood e avrà come protagonisti John Boyega e Payman Maadi. John Boyega e Payman Maadi saranno i protagonisti di The Test, film diretto da Gavin Hood tratto da un racconto di Sylvain Neuvel. Il progetto sarà scritto dal filmmaker e la produzione sarà curata da Entertainment One con la collaborazione di Zev Foreman e Ilda Diffley. Al centro della trama di The Test ci sarà un immigrato (Payman Maadi) che si sottopone a un Test per ottenere la cittadinanza e un brillante psicologo comportamentale ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) Thesarà il prossimoscritto edae avrà come protagonistie Payman Maadi.e Payman Maadi saranno i protagonisti di Thedatratto da un racconto di Sylvain Neuvel. Il progetto sarà scritto dalmaker e la produzione sarà curata da Entertainment One con la collaborazione di Zev Foreman e Ilda Diffley. Al centro della trama di Theci sarà un immigrato (Payman Maadi) che si sottopone a unper ottenere la cittadinanza e un brillante psicologo comportamentale ...

Noovyis : (John Boyega, un'azienda si scusa per aver tagliato fuori l'attore da uno spot di sua ideazione) Playhitmusic - - TheIllMadeKnigh : Con tutto il rispetto, ma John Boyega oltre a far polemica sa pure recitare? Perché ultimamente - ModaCorriere : Jo Malone si scusa con l’attore di colore John Boyega per averlo tolto dallo spot (per il mercato cinese) -