Jessica Alves | l’ex ‘Ken umano’ ancora sotto i ferri | è l’operazione numero 12 in quel punto Trasformazione infinita

(Di venerdì 18 settembre 2020), stava rischiando di non respirare più. Un nuovo intervento chirurgico per Rodrigo il Ken umano, ovvero la dodicesima rinoplastica, una delicata operazione che è stata eseguita dal medico di fiducia in Turchia. Una sere di immagini pubblicate dopo l’operazione e un messaggio diriescono a fare scongiurare il peggio. La situazione ha richiesto delicatezza. Lo scrive quando s è resa conto del buon esito dell’operazione: “E’ passata una settimana dal mio intervento a Istanbul. Mi sento benissimo, ho fatto una rinoplastica, ora posso respirare un po’ meglio”. Sono state ore di apprensione per il Ken umano. Lo ha spiegato nel dettaglio specificando che i dottori hanno dovuto prendere della cartilagine dal suo corpo per procedere alla rinoplastica. ...

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Alves

Gossip News

Non respirava bene e, un po’ come successo a Michael Jackson, il suo naso stava pian piano “cadendo”. Così Jessica Alves, conosciuta fino ad un anno fa come Rodrigo il Ken umano, ha deciso di ...Jessica Alves, conosciuta fino a qualche tempo fa come Rodrigo Alves, si è sottoposta al 12esimo intervento di rinoplastica perché non riusciva più a respirare.Dopo aver a lungo criticato Flavia Vento per la decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, Angelo Sanzio si è scagliato contro Rodrigo Alves, il Ken umano che si è “trasformato” in Jess ...