Jerry Harris, protagonista di “Cheerleader”, è stato arrestato per aver prodotto pornografia minorile (Di venerdì 18 settembre 2020) Giovedì Jerry Harris, 21enne statunitense tra i protagonisti della serie-documentario di Netflix Cheerleader, è stato arrestato a Chicago, in Illinois, con l’accusa di aver prodotto pornografia minorile. Secondo i documenti del tribunale federale, Harris avrebbe ammesso all’FBI di aver chiesto Leggi su ilpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Giovedì, 21enne statunitense tra i protagonisti della serie-documentario di Netflix Cheerleader, èarrea Chicago, in Illinois, con l’accusa di. Secondo i documenti del tribunale federale,avrebbe ammesso all’FBI dichiesto

Arrestato Jerry Harris per pedopornografia, è il protagonista della docuserie Netflix Cheerleader

Già nei giorni scorsi, si era appreso di alcune indagini condotte da FBI sul conto di Jerry Harris. Gli agenti, lunedì scorso, avrebbero perquisito l'appartamento del ventunenne a Naperville in Illino ...

