Italia, Gravina chiama e Mancini riflette: il ct aspetterà l’Europeo per decidere (Di venerdì 18 settembre 2020) Italia, Gravina chiama e Mancini riflette: il ct aspetterà l’Europeo per decidere il proprio futuro. Il contratto attuale arriva al 2022 Roberto Mancini sarà ancora alla guida dell’Italia? Al momento nessuno può saperlo. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al tecnico azzurro e al futuro con la nazionale. Gravina vuole Mancini come ct a lunghissima scadenza, ma l’allenatore ha molte offerte prestigiose e vuole aspettare l’Europeo del 2021 per decidere. L’accordo attuale scade invece dopo il mondiale in Qatar. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020): il ct aspetterà l’Europeo peril proprio futuro. Il contratto attuale arriva al 2022 Robertosarà ancora alla guida dell’? Al momento nessuno può saperlo. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al tecnico azzurro e al futuro con la nazionale.vuolecome ct a lunghissima scadenza, ma l’allenatore ha molte offerte prestigiose e vuole aspettare l’Europeo del 2021 per. L’accordo attuale scade invece dopo il mondiale in Qatar. Leggi su Calcionews24.com

Gli interventi di Aldo Agroppi, Umberto Chiariello e Gigi Moncalvo a Radio Punto Nuovo

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Aldo Agroppi, allenatore: “6 milioni di euro l’anno a Milik? Un’offesa alla miser ...

Lido si ricandida per la Tirreno-Adriatico

L’annuncio di Del Dotto durante la premiazione di Gravina, presidente Federcalcio, al Memorial Chicchi. Sport volano del turismo ...

