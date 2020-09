Italia e Germania si incontrano

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il Presidenteno Sergio Mattarella ha ricevuto ieri giovedì, a Milano il suo “omologo” il Presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. Milano, il capoluogo lombardo è stato scelto per simboleggiare i legami rafforzati tra i due Paesi dalla crisi del Coronavirus. Nel bel mezzo della pandemia, un ponte aereo aveva consentito in particolare di curare in44 pazientini. “Questa visita non è una coincidenza e spero che venga vista come un segno di simpatia per la sofferenza delle persone soprattutto qui in Lombardia e che abbiamo notato in“, ha detto il Presidente Frank Walter Steinmeier. Questa visita è anche un’opportunità per l’per ringraziare ufficialmente Berlino, per il grande supporto ...